13 أبريل 2018 مـ / موافق 27 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان” تكشف حقيقة الأرقام المتداولة عن “رسوم الأراضي البيضاء”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفت وزارة الإسكان، اليوم الخميس، صحة الأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام المحلية عن رسوم الأراضي البيضاء، المستندة إلى تقرير الوزارة قبل اكتمال العام الأول من إطلاق الرسوم.

وأكّد المتحدث الرسمي للوزارة، سيف السويلم، أن المعلومات الواردة في هذه الأخبار غير دقيقة، ولا تعكس ما وصل إليه البرنامج حتى الآن، حيث إنها تستند على تقارير صدرت قبل انتهاء المهلة المحددة للسداد في المدن الأربع الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

ولفت السويلم إلى أن إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع التي تم تطبيق المرحلة الأولى من النظام فيها (الرياض، جدة، مكة المكرمة، حاضرة الدمام) بلغت نحو 1548 أمر سداد لمساحة إجمالية (411.457.167) مترا مربعا.

وكانت إحدى الصحف المحلية نقلت أمس عن تقرير لوزارة الإسكان أن الوزارة حصّلت 10 ملايين ريال من أصل 3.5 مليار ريال قيمة فواتير رسوم الأراضي البيضاء، وهو الأمر الذي نفته الوزارة.

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