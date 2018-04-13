13 أبريل 2018 مـ / موافق 27 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الشورى” يطالب “العقاري” بتقديم قروض ملائمة للأسر الشابة تتماشى مع دخلهم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

طالبت لجنة الإسكان والخدمات في مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بالعمل على تقديم قروض ملائمة للأسر الشابة تتماشى مع دخلهم.

جاء في ذلك في التوصيات التي رفعتها اللجنة، وستتم مناقشتها خلال الجلسة الثانية والثلاثين التي يعقدها الثلاثاء القادم لمناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437 /1438هـ.

وجاء في أبرز توصيات اللجنة رفعتها إلى المجلس، مطالبة صندوق التنمية العقارية بتقديم قروضٍ ملائمةٍ للأسر الشابة مراعياً جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة ودراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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