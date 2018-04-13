الكشف عن مركبة أمنية ذكية تكشف المطلوبين عند مرورهم بجانبها.. وترصد السيارات المعمّم عليها

(أنحاء) – متابعات :-
عُرض بملتقى النظم الجغرافية “GIS”، الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام في المنطقة الشرقية، عن مركبة أمنية ذكية تستخدم أنظمة التتبع والتصوير النهاري والليالي ورصد السرعة وقراءة الوجه والعينين ومعرفة المطلوبين المبلغ عنهم بمجرد المرور بجانبها.
وأكد الدكتور صالح الشمري من الشركة المطورة للأجهزة، خلال الملتقى أمس، أن المركبة التي تم بيع أربع منها في مدينة الرياض، تحتوي على تسع كاميرات في جميع الاتجاهات أفقياً ورأسياً، ترصد من مسافات بعيدة، ما يمكّن غرفة العمليات الأمنية من مشاهدة ما يحيط بالمركبة من خلال نظام البث المباشر للكاميرات.
وأبان أن هناك كاميرا في أعلى المركبة تعمل في جميع الاتجاهات، كما توجد كاميرا أمامية وخلفية تعمل بالتصوير الليلي مع تسجيل صوتي، وتوجد ست كاميرات لقراءة اللوحات والوجه، وكذلك كاميرا محمولة متحركة مع رجل الأمن لتصوير الأحداث أثناء المداهمات خارج المركبة بمقاطع فيديو مرتبطة بالأقمار الصناعية.
وأضاف أنها تشتمل على نظام قراءة اللوحات، نظام قراءة الوجه، نظام الكاميرات الذكية، نظام الرسائل المشفرة، نظام التتبع والخرائط والملاحة، نظام التعرف على الهوية، نظام الشاشة الخلفية، نظام البث المباشر للكاميرات، نظام تسجيل الأحداث، ونظام غرف العمليات؛ تعمل جميعها أو بعضها في الوقت نفسه؛ للتحقق المباشر من بيانات المركبات والأشخاص الذين يستقلونها.
وأوضح أن نظام قراءة اللوحات يتعرف تلقائياً على لوحة المركبة، سواء كانت متحركة أو ثابتة، ويصدر تنبيهاً صوتياً إن كانت المركبة مطلوبة أمنياً أو تم التعميم عليها، ويتعرف على لون المركبة، ما يساعد على تحديد هويتها (نقل، خاصة، ودبلوماسية..)، ومن خلال الارتباط بالأقمار الصناعية يستطيع النظام تحديد مكان التقاط الصورة بدقة عالية.
وأشار إلى أن المركبة مزودة بأنظمة تستطيع قراءة الوجه حتى في الظلام والتعرف على الأشخاص حتى وإن كانوا متنكرين، وتحديد إن كان مطلوبًا أمنياً أو مشكوكاً فيه، وذلك بالربط مع مركز المعلومات الوطني والجوازات.