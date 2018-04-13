المطلق: ممارسة المرأة للرياضة في الشوارع “جائزة”.. وهي تحتاجها كما يحتاجها الرجل

(أنحاء) – متابعات :-
أجاز عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، اليوم الجمعة، ممارسة النساء للرياضة في الشوارع، مؤكدًا على احتياج المرأة للرياضة مثل الرجل.
وقال المطلق خلال لقاء في برنامج “استديو الجمعة” المذاع على إذاعة “نداء الإسلام”، “الناس الآن يمشون، الحوامل يمشين في الشوارع، ويذهبن ويجئن؛ فما الذي يمنع المرأة إذا كانت في شقة وأرادت أن تمشي وتدور في حديقة أو في ممشى أو هي وأختها ونحو ذلك”.
وأضاف المطلق: “إن هذا جائز، المرأة تحتاج إلى الرياضة كما يحتاج إليها الرجل، والمرأة في فترة الحمل”، مؤكداً أنه ليس هناك مانع من ذلك.