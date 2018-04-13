الهلال بطل الدوري السعودي بالتخصص

(أنحاء) – نواف الحربي – تصوير – متيم العصيمي :-
توج رئيس الهيئة العامة تركي آل الشيخ فريق الهلال مساء أمس الخميس بكأس دوري المحترفين السعودي لكرة القدم وذلك بعد انتصاره الكبير على فريق الفتح برباعية مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود ضمن مباريات الجولة 26 والأخيرة من الدوري .
وكان السوري عمر خربين قد افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة الثامنة من الشوط الأول عن طريق ضربة حرة مباشرة لتسكن المرمى الفتحاوي وعند الدقيقة 14 يضيف عمر خربين الهدف الثاني للهلال وله شخصياً بعد تلقيه تمريرة طويلة من المدافع أسامة هوساوي ينفرد بها ويلعبها من بين قدمي حارس الفتح علي المزيدي .
ومع حلول الدقيقة 36 يسجل خربين الهدف الثالث للهلال وله شخصياً (هاتريك) بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من الأرجنتيني سيروتي ليسددها بيمينه في المرمى الفتحاوي .
فيما اختتم المغربي أشرف بن شرقي أهداف الهلال بتسجيله للهدف الرابع بعد تمريرة من ياسر الشهراني في الدقيقة 40 .
وعند الدقيقة 88 من الشوط الثاني يسجل البرتغالي جواو بيدرو هدف الفتح الوحيد من كرة رأسية على يسار علي الحبسي حارس الهلال .
وبعد نهاية المباراة توج آل الشيخ فريق الهلال بكاس الدوري السعودي للمحترفين حيث سلم رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد وقائد الفريق ياسر القحطاني الكاس بعد أن تسلم افراد فريق الهلال الكؤوس الذهبية الخاصة ببطولة الدوري .
يذكر أن الهلال حقق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي بعد أن حققه العام الماضي أيضاً، كما يعتبر الهلال هو زعيم هذه البطولة برصيد خمسة عشر دوري كرقم قياسي .