13 أبريل 2018 مـ / موافق 27 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تصويت بالإجماع على استضافة المملكة للمكتب الإقليمي للانتربول

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

صوتت الْيَوْمَ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإجماع على استضافة المملكة للمكتب الإقليمي للشرطة الدولية “الإنتربول” بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقره الرياض.

وجاء توافق الدول المشاركة بالتصويت، الذي تم بمقر المنظمة الدولية للإنتربول في مدينة ليون الفرنسية، على استضافة المملكة للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية، تأكيدًا للدور البارز الذي تقوم به المملكة في مكافحة التطرّف والاٍرهاب والجريمة بأنواعها كافة، إقليميًا وعالميًا.

كما يؤكد حرصها على دعم وتعزيز وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حماية الأمن الإقليمي لدول المنطقة، وتوفر الظروف السياسية والاجتماعية الملائمة لممارسة المكتب الإقليمي لمهامه الدولية.

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