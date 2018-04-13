شاهد.. طبيعة أبها الخلابة تزدان جمالاً بزخات الأمطار

(أنحاء) – متابعات :-
ظهرت مدينة أبها بمنقطة عسير جنوب غرب المملكة في حلة بهية بعد أن رسمت الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها خلال اليومين الماضيين لوحة فنية رائعة ازدانت المدينة بها جمالا.
طبيعة أبها الخلابة وجبالها ومربعاتها الخضراء وواديها، دفعت المصورين إلى التقاط صور جذابة للمدينة، فيما أظهرت لقطات مصورة لهطول الأمطار عليها، كيف زادت مناظرها الطبيعة جمالا بحبات المطر والأجواء الرائعة التي تجذب عاشقي المكان.
يقول المصور محمد عسيري الذي وثق عدة صور للمدينة وفقا لـ”العربية نت”، إن الطبيعة في ذلك التوقيت ملهمة للمصورين وعشاق الشعر والمبدعين حينما تتراقص الطبيعة مع زخات المطر، ومن يأتي إلى أبها في أي موسم يجد ضالته المنشودة من الجمال والمتعة.