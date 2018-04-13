شخص يزعم إمكانية تعبئة مواد بديلة للغاز بالأسطوانات المنزلية.. والدفاع المدني يحذر

(أنحاء) – متابعات :-
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة تقليد مقطع فيديو متداول لأحد الأشخاص زعم خلاله بإمكانية وضع مواد بديلة للغاز في أسطوانات الغاز المنزلية.
وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “نحذر من محاكاة أو تقليد المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بديل الغاز نظراً لأنه غير آمن ولخطورته العالية”.
وكان مقطع فيديو متداول على نطاق واسع زعم خلاله أحد الأشخاص بإمكانية تعبئة مواد بديلة للغاز في الأسطوانات المنزلية، شارحاً خلاله عدة خطوات تبدأ بوضع كمية قليلة من البنزين بالأسطوانة، بالإضافة إلى ضغط الهواء، قبل أن يقوم باستخدامها، وهو ما حذر الدفاع المدني من خطورته.