شرطة مكة تبحث عن شابين حاولا دهس قائد دراجة نارية بعد مطاردته | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
تبحث الشرطة في مكة المكرمة عن شابين حاولا دهس شاب أثناء قيادته دراجة نارية، قبل أن يتمكن صاحب الدراجة من الهروب وترك دراجته خلفه.
ويظهر مقطع فيديو مطاردة سيارة لشاب يستقل دراجة نارية في الشارع العدل بحي الشرائع في مكة المكرمة، محاولة دهسه، لتصطدم به، فيترك الشاب المطارد دراجته النارية، ويهرب من الموقع راكضاً.
وباشر مرور الشرائع باشر الحادثة، وأحال ملفها للشرطة بحكم الاختصاص، فيما لا تزال الجهات الأمنية تكثف جهودها للبحث عن الشابين، فيما لم تتضح ملابسات الواقعة حتى الآن، حسب “سبق”.