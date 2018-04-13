فيديو | الفيصل يكشف كواليس حوار دار بينه وبين خادم الحرمين عندما أمره بالعودة للشعر

(أنحاء) – متابعات :-
كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل كواليس الحوار الذي دار بينه وبين خادم الحرمين الشريفين عندما أمره بالعودة لكتابة الشعر، كما تحدث عن سبب تركه النادي الأهلي عندما لعب له أيام شبابه.
وقال الأمير الفيصل خلال مقابلة له ببرنامج “بالمختصر” على قناة “إم بي سي” اليوم الجمعة، إن خادم الحرمين كان كثيراً ما يحثُّه على أن يصبغ لحيته البيضاء، وعندما قرر التوقف عن كتابة الشعر طلب منه الملك سلمان العودة لكتابة الشعر وصبغ لحيته، فترجَّاه الأمير خالد أن يسمح له بتلبية طلب كتابة الشعر من جديد وإعفاءه من طلب صبغ اللحية، فوافق له خادم الحرمين على ذلك.
وكشف أنه كان يجيد لعب كرة القدم، وفي ذات مرة أمره الأمير الراحل عبدالله الفيصل بالتدرب مع فريق الكرة بالنادي الأهلي، فتوجّه بالفعل للنادي وشارك في التدريبات مع الفريق، لكنه وجد أن اللاعبين المهاجمين يلعبون له الكرة كي يسجل الأهداف بينما يسهّل له المدافعون الطريق المرمى لإحراز الأهداف، فتضجر من ذلك الوضع وقرّر عدم التدرب بالفريق مجدداً.
وفي معرض رده على سؤال المحاور: “هل صحونا من الصحوة؟” قال الفيصل: “أعتقد نعم؛ لأننا أصبحنا نواجه المتطرفين”.
الأمير خالد الفيصل.. هذا ماطلبته من الملك سلمان عندما أمرني بالعودة إلى كتابة الشعر#الفيصل_بالمختصر#بالمختصر pic.twitter.com/dlom6Sg3GM
— بالمختصر (@belmokhtasartv) April 13, 2018
الأمير خالد الفيصل:
تركت اللعب في النادي الأهلي بسبب معاملة أزعجتني من بعض اللاعبين!#الفيصل_بالمختصر#بالمختصر pic.twitter.com/NxK5yQgJcx
— بالمختصر (@belmokhtasartv) April 13, 2018
هل صحونا من "الصحوة"؟
شاهد إجابة الأمير خالد الفيصل..#الفيصل_بالمختصر#بالمختصر pic.twitter.com/MN3Q8OMTlD
— بالمختصر (@belmokhtasartv) April 13, 2018