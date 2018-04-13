فيديو | الفيصل يكشف كواليس حوار دار بينه وبين خادم الحرمين عندما أمره بالعودة للشعر

الأمير خالد الفيصل.. هذا ماطلبته من الملك سلمان عندما أمرني بالعودة إلى كتابة الشعر#الفيصل_بالمختصر#بالمختصر pic.twitter.com/dlom6Sg3GM

— بالمختصر (@belmokhtasartv) April 13, 2018