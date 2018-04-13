فيديو | “المطلق ” يحذر النساء من ملاحقة أزواجهن عبر الهاتف.. ويطالبهن باستخدام هذه العبارات

محذرًا بعض النساء من أساليب تطفيش أزواجهن، الشيخ "المطلق" يدعو الزوجات لتجنب بعض عبارات التحقيق مثل "وينك؟"، موصيًا باتخاذ العبارات اللطيفة في التواصل معهم. pic.twitter.com/tPLYTuvlnG

— هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 13, 2018