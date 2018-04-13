فيديو | “المطلق ” يحذر النساء من ملاحقة أزواجهن عبر الهاتف.. ويطالبهن باستخدام هذه العبارات

(أنحاء) – متابعات :-
حذّر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، أمس الخميس، الزوجات من ملاحقة أزواجهن عبر الهاتف لمعرفة أماكن تواجدهم وماذا يفعلون، ما يؤدي إلى النفور والكراهية.
ووصف المطلق من خلال شاشة برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، سؤال الزوجة الدائم وإلحاحها على معرفة مكان الزوج وسوء الظن به، بأنه من سوء التدبير الذي يؤدي إلى نفوره وانزعاجه.
وناشد عضو هيئة كبار العلماء الزوجات، بدلا من ملاحقة الزوج هاتفيًا، إرسال رسالة نصية له تتضمن كلمات طيبة، مثل: “متى تيجيني ياحبيبي” و”متى تنور البيت ياقلبي”، وغيرها من الكلمات التي تلاقي قبولًا لدى الأزواج.
محذرًا بعض النساء من أساليب تطفيش أزواجهن، الشيخ "المطلق" يدعو الزوجات لتجنب بعض عبارات التحقيق مثل "وينك؟"، موصيًا باتخاذ العبارات اللطيفة في التواصل معهم. pic.twitter.com/tPLYTuvlnG
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 13, 2018