13 أبريل 2018 مـ / موافق 27 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “المطلق ” يحذر النساء من ملاحقة أزواجهن عبر الهاتف.. ويطالبهن باستخدام هذه العبارات

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حذّر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، أمس الخميس، الزوجات من ملاحقة أزواجهن عبر الهاتف لمعرفة أماكن تواجدهم وماذا يفعلون، ما يؤدي إلى النفور والكراهية.

ووصف المطلق من خلال شاشة برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، سؤال الزوجة الدائم وإلحاحها على معرفة مكان الزوج وسوء الظن به، بأنه من سوء التدبير الذي يؤدي إلى نفوره وانزعاجه.

وناشد عضو هيئة كبار العلماء الزوجات، بدلا من ملاحقة الزوج هاتفيًا، إرسال رسالة نصية له تتضمن كلمات طيبة، مثل: “متى تيجيني ياحبيبي” و”متى تنور البيت ياقلبي”، وغيرها من الكلمات التي تلاقي قبولًا لدى الأزواج.

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