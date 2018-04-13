فيديو | قناة روسية حكومية تطالب الروس بالاستعداد للحرب العالمية الثالثة

(أنحاء) – متابعات :-
طالبت قناة “روسيا 24” التابعة للكرملين، المشاهدين بالاستعداد للحرب العالمية الثالثة، موضحةً أنواع المؤن اللازم توافرها في الملاجئ، وعلى رأسها “اليود” للحماية من الإشعاعات، وذلك مع ازدياد التوتر في سوريا.
ونصح مذيع القناة الروسية الحكومية أليكسي كازاكوف بتجنب تخزين الشوكولاته والحلويات والمعكرونة، والإكثار من المياه والأرز الذي تمتد صلاحيته لـ8 سنوات، إضافةً إلى المعلبات ودقيق الشوفان الذي يصلح للتخزين لمدة 3- 7 سنوات.
وأجرى مذيع القناة مقابلة عبر “سكايب” مع خبير يُدعى إدوارد كاليلوف، الذي أكّد أهمية تخزين الماء في الملاجئ المخصصة للقنابل، حيث قال: “تستطيع البقاء على قيد الحياة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع دون طعام، ولكن من الصعب أن تعيش دون ماء أكثر من 3 أيام. الماء ضروري لهضم الطعام أيضاً”.