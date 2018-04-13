12 أبريل 2018 مـ / موافق 27 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مدني الرياض يحذر من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار
﻿

مدني الرياض يحذر من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع بأخذ الحيطة نتيجة ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول تعرض أجزاء من الرياض ومحافظات الخرج والمجمعة و رماح والأجزاء المجاورة إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية وحتى الساعة 10 من صباح يوم غد الجمعة .

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي الجميع الجميع لأخذ الحيطة واتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموما وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق