13 أبريل 2018 مـ / موافق 27 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: “التعليم” تتجه لاعتماد قصائد غازي القصيبي وعدد من رواد الأدب السعودي في المناهج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التعليم تتجه لتضمين إنتاج الرواد من الأدباء والشعراء السعوديين ضمن منهج اللغة العربية في المدارس، مشيرة إلى أن إنتاج الراحل الدكتور غازي القصيبي الشعري والنثري سيحظى بالنصيب الأكبر في ذلك.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة ستسجل في مرحلة لاحقة إنتاج هؤلاء الأدباء المخضرمين -المتفق على ريادتهم- صوتياً، وذلك ليكون متاحاً للطلاب والمجتمع عبر بوابة “عين” الإلكترونية.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى كان قد اعتمد كتاب “حياة في الإدارة” لغازي القصيبي ضمن منهج المهارات الإدارية المقررة على طلاب المرحلة الثانوية، ويعد الكتاب سيرة ذاتية للراحل غازي القصيبي يسرد فيه مراحل حياته من المرحلة الابتدائية إلى أن عُين سفيراً في لندن.

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