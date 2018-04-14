آل الشيخ يخير ياسر القحطاني بين الريال وبرشلونة وليفربول في حفل اعتزاله

(أنحاء) – متابعات :-
ودع لاعب نادي الهلال المعتزل ياسر القحطاني الجماهير السعودية التي ساندته طوال مسيرته الكروية، مقدماً شكره لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، ولإدارة وأعضاء شرف ناديي القادسية والهلال، والمدربين الذين أشرفوا على تدريبه في الناديين والمنتخب السعودي، وزملائه اللاعبين.
وعبر القحطاني عن شكره لجماهير الأخضر التي ساندته خلال مدة تمثيله للمنتخب، وجماهير الخبر التي دعمته خلال فترة لعبه لنادي القادسية، ولجماهير الهلال التي دعمته وآزرته، وجماهير العين الإماراتي التي غمرته بحبها خلال المدة التي لعب لها للنادي.
ووجه شكره كذلك لعائلته على “دعمها وصبرها وأفراحها لفرحه وحزنها لحزنه”، و”لكل إعلامي كان صادقاً في انتقاده”.
وشكر ياسر المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، على “مشاعره الطيبة ومبادرته الغير مستغربة بإعلان التكفل بحفل اعتزاله”، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن ترتيبات حفل الاعتزال قريباً.
وأكد اللاعب المعتزل أن خبر استقالة الأمير نواف بن سعد ألمته كثيراً، مشيراً إلى أنه بذل الغالي والنفيس في سبيل إسعاد المدرج الهلالي، ودعا للكابتن سامي الجابر أن يعينه ويوفقه في تكليفه برئاسة نادي الهلال.
من جانبه، علق آل الشيخ على سلسلة تغريدات القحطاني في وداع الجماهير والملاعب، ودعاه للاختيار بين أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وليفربول الإنجليزي للاتفاق مع أحدها للمشاركة في مهرجان اعتزاله.