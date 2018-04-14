14 أبريل 2018 مـ / موافق 28 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الخدمة المدنية”: إعلان أسماء المرشحين البدلاء على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهم غداً السبت

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف إن الوزارة ستعلن يوم غد (السبت) أسماء البدلاء والبديلات عن المرشحين على الوظائف الإدارية.

وأوضح أن البدلاء والبديلات سيُطلب منهم مطابقة بياناتهم ليجري ترشيحهم للتعيين بدلا عن المرشحين السابقين الذين لم يحضروا لمطابقة بياناتهم.

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