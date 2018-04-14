أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الشؤون الإسلامية” تحذّر خطباء الجوامع من مناقشة أي قضية خلافية دون الرجوع للوزارة
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