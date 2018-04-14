14 أبريل 2018 مـ / موافق 28 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الشؤون الإسلامية” تحذّر خطباء الجوامع من مناقشة أي قضية خلافية دون الرجوع للوزارة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

علّق المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الإسلامية سليمان العيدي على ورود شكاوى بتخصيص بعض الخطباء موضوع الجمعة في سرد الجدل الفقهي حول الحجاب.

وقال العيدي وفقاً لـ”عكاظ”، إن الاتفاق بين خطباء لطرح قضية معينة على منبر الجمعة دون الرجوع إلى الوزارة سيعرضهم للمساءلة، مشيراً إلى أن الفتوى موكلة إلى هيئة كبار العلماء فقط.

وأضاف أن “الخطيب ناقل للفتوى ولا يحق له أن يفتي، كما أن المنابر ليست للفتيا بل هي لطرح موضوعات العبادات والمواعظ والتوجيه والتوعية في أمور المسلم الحياتية اليومية”.

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