المطلق: لا يجوز إرسال الآباء أبناءهم إلى المدارس حال إصابتهم بمرض الجرب

(أنحاء) – متابعات :-
أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق أنه لا يجوز إرسال الآباء أبناءهم إلى المدارس حال علمهم بإصابتهم بمرض الجرب؛ تحسباً لانتقال العدوى إلى طلاب آخرين.
وقال المطلق خلال لقاء مع برنامج “استديو الجمعة” الذي يذاع على “نداء الإسلام”، إن الآباء ربما يأثمون في حال إرسالهم أبناءهم للمدارس وهم يعلمون بإصابتهم بهذا المرض.
وأضاف: “إذا أُصيب الإنسان بمثل هذا المرض فعليه أن يبتعد عن الآخرين، وإذا علم أيضاً بأنه يوجد في بيت ما أو مكان ما جرب فيجب أن يحفظ أولاده منه”.
ودعا المطلق جميع الأسر إلى التعاون مع وزارتي الصحة والتعليم؛ للحد من انتشار المرض، مشيراً إلى أن هذا المرض انتشر في المدارس أكثر من غيرها؛ كون الطلاب والتلاميذ يختلطون ويحتكون ببعضهم ويتلاحقون ويلعبون دون إدراك منهم لسرعة العدوى به وانتقاله بينهم.