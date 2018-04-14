أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»المغامسي: كنت أعشق دواوين نزار قباني.. و “القرآن” كان سبب عودتي من أمريكا
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