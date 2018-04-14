14 أبريل 2018 مـ / موافق 28 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المغامسي: كنت أعشق دواوين نزار قباني.. و “القرآن” كان سبب عودتي من أمريكا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال الشيخ صالح المغامسي إنه لم يستطع إنجاز رسالة الماجستير في جامعة الملك سعود بسبب انشغاله كثيرا بتفسير القرآن الكريم.

وأوضح المغامسي خلال استضافته في آخر فعاليات مهرجان جواثى الثقافي الخامس بنادي الأحساء، أنه عندما أراد إكمال دراسته أقنعه أحد الأشخاص بإتمامها في إحدى العلوم الإنسانية بأمريكا، لكنها ما إن حط أقدامه بالولايات المتحدة خشي ترك القرآن وتفسيره لصالح علم آخر فعاد لوطنه ومسجده.

وتحدث المغامسي أيضا خلال الندوة عن نشأته الأدبية وتعمقه في قراءة كل شيء في علوم الدين والأدب وعلوم اللغة، لافتا إلى أنه أتى إلى القرآن الكريم وهو يتقن الكثير من العلوم.

وأشار إلى أنه كان يعشق دواوين نزار قباني، وكانت تأتيه بطريقة ما رغم منع دخولها في تلك الفترة.

وبين المغامسي أنه لم يكن الشخص المتميز في الدراسة، ولم يحصل على درجة ممتاز إلا مرة واحدة في المعهد العلمي الثانوي في مادة الحديث، ووقتها مزح مع زملائه بالقول أن المعلم يبدو أخطأ في رصد الدرجات.

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