أنت تتصفح:الرئيسية»حوادث»اندلاع حريق في سكن طالبات جامعة طيبة بالمدينة المنورة.. إصابة 4 ونقلهن إلى المستشفى
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