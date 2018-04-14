14 أبريل 2018 مـ / موافق 28 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اندلاع حريق في سكن طالبات جامعة طيبة بالمدينة المنورة.. إصابة 4 ونقلهن إلى المستشفى

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت جامعة طيبة، مساء أمس (الجمعة)، عن اندلاع حريق في أحد مباني سكن الطالبات بالمدينة المنورة.

وقالت الجامعة إن الحريق نشب في المبنى المكوّن من طابقين، وتسبّب في اختناق أربع طالبات جرى نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج، كما تم إخلاء باقي الطالبات.

وأضافت الجامعة أنها نقلت الطالبات اللاتي أُخلين من المبنى إلى فندق حديث ومجهز، مشيرة إلى أنهن سيسكنّ فيه حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وأفادت بأن المبنى الذي وقع به الحريق سيخضع للصيانة للتأكد من موافقته لاشتراطات السلامة، وذلك بالتزامن مع فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق من قبل الجهات المختصة.

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