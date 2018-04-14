14 أبريل 2018 مـ / موافق 28 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تركي آل الشيخ: نواف بن سعد أبلغني قراره النهائي بعدم الاستمرار برئاسة الهلال

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ اليوم، أن الأمير نواف بن سعد أبلغه بقراره النهائي بعدم الاستمرار برئاسة نادي الهلال.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أبلغني أخي وصديقي الأمير نواف بن سعد قراره النهائي بعدم الاستمرار برئاسة نادي الهلال”.

وأضاف: “سيبقى سموه ذكرى عطرة في تاريخ الهلال بعد أن أمضى3 سنوات حافلة بالعطاء.. فشكرًا لسموه باسم كل الرياضيين.. وأشكره وأثمن له للأبد موافقته على طلبي المستمر له بتأجيل هذا القرار لحين نهاية الموسم”.

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