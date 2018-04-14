14 أبريل 2018 مـ / موافق 28 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تكليف سامي الجابر برئاسة نادي الهلال

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قراراً بتكليف اللاعب السابق سامي الجابر برئاسة نادي الهلال، وذلك بعد موافقته على الاستقالة التي تقدم بها الأمير نواف بن سعد من رئاسة النادي اليوم، وذكر آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم: “الأخ العزيز  سامي الجابر رئيسا للهلال .

في مسيرته الكروية خط اسمه بمداد من الذهب في التاريخ الرياضي. لا يخالجني شك أنه سيفعل أكثر من ذلك في مسيرته الإدارية في رئاسته لعشقه: الهلال. وسيحقق لجماهيره طموحاتهم وأحلامهم. كل التوفيق لسامي ونادي الهلال وكافة الأندية السعودية”.

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