شاهد.. عرض 400 سيارة نادرة في “كلاسيك القصيم”‎

(أنحاء) – متابعات :-
انطلقت النسخة الثانية من مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية “كلاسيك القصيم 2″، أمس الخميس، ولمدة 5 أيام في مركز النخلة بمدينة بريدة، حيث استقبل زواره بأكثر من 20 فعالية تتضمن عرض أكثر من 400 سيارة من داخل وخارج المملكة.
واستمتع الزوار بالمهرجان الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بالقصيم، حيث قاموا بالتقاط الصور مع سيارات تعدّى عمرها النصف قرن، فيما عبّر عميد الوانيتات بالكويت علي حسين بوقماز عن إعجابه بكثافة العرضن الذي وصفه بأنه “الأول من نوعه بالخليج”.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمهرجان محمد السيف، أنه تمت إضافة المزيد من المتعة لفعاليات المهرجان، حيث ضمّ فعاليات خاصة بالأسر المنتجة وعربات الأطعمة “الفود ترك”، وفعاليات المزاد الكبير للسيارات النادرة، وسوقا لقطع غيار السيارات القديمة وإكسسواراتها، إضافةً إلى عروض شبابية ومتاحف تراثية ومراسم فنية.
فعاليات منوعة وأجواء مٌمتعة
تنتظركم
في اليوم الثاني
من مهرجان #كلاسيك_القصيم
في مركز النخلة بمدينة التمور #بريدة
من الساعة 4 – 11 م
هلا هم هلا ،،، pic.twitter.com/cb7DtZwDtH
— اكتشف القصيم (@VisitQassim) April 13, 2018