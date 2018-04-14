شاهد.. عرض 400 سيارة نادرة في “كلاسيك القصيم”‎

فعاليات منوعة وأجواء مٌمتعة

تنتظركم

في اليوم الثاني

من مهرجان #كلاسيك_القصيم

في مركز النخلة بمدينة التمور #بريدة

من الساعة 4 – 11 م

هلا هم هلا ،،، pic.twitter.com/cb7DtZwDtH

— اكتشف القصيم (@VisitQassim) April 13, 2018