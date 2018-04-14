فيديو وصور | حريق هائل بمحل تجاري وورشتين بحراج المعيصم.. ومدني مكة يسيطر

(أنحاء) – متابعات :-
سيطرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، أمس الجمعة، على حريق اندلع في محل تجاري وورشتين بحراج المعيصم ،دون وقوع إصابات.
وباشر فريق التحقيق بالإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي للإدارة نايف الشريف.
واندلع الحريق في منطقة حراج المعيصم، حيث أظهر مقطع فيديو انبعاث دخان كثيف نتيجة اندلاع النار في الحراج المقام على أرض مبنية بالطوب ومسقوفة بالصاج، فيما تقوم الفرق بإخماده دون أن يمتد للمحال التجارية المجاورة.