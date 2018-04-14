14 أبريل 2018 مـ / موافق 28 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ليبيا.. مسؤول بالجيش ينفي وفاة خليفة حفتر

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفى العميد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، في مداخلة مع قناة “العربية” الجمعة، ما تردد حول وفاة قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

 وأكد أن تلك الأخبار المكذوبة تأتي في إطار ما أسماه بـ”الإرهاب الالكتروني”، وذلك “لإيجاد فتنة بين القيادة العامة للقوات المسلحة وبعض القبائل، وخصوصاً ونحن على أعتاب معركة تحرير درنة”.

وفي مايو من العام 2014 أطلق حفتر عملية الكرامة، وهي عملية عسكرية هدفت إلى تطهير ليبيا من الإرهاب والخارجين عن القانون، بحسب ما أعلن حينها، وفي 2015 عينه مجلس النواب قائدا عاما للجيش الليبي ليرقيه بعد ذلك في 2016 إلى رتبة مشير.

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