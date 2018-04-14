مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم مروع بطريق العرضيات

(أنحاء) – متابعات :-
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، إثر حادث مروري مروع على طريق العرضيات بمركز العرضية الشمالية بمنطقة مكة المكرمة بين مركبتين من نوع “هايلوكس” و”كرسيدا”.
وأوضحت مصادر أن جميع الضحايا من سكان المحافظة، والمتوفون بينهم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية وشاب سعودي، لافتة إلى أن الدوريات الأمنية باشرت الحادث مباشرة لكشف ملابساته.
وأشارت إلى أن المركبة من نوع “هايلوكس” كان يستقلها مواطن من سكان المحافظة، فيما المركبة “كرسيدا” كان يستقلها 3 مقيمين من الجنسية اليمنية وشاب سعودي، لافتة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى نمرة العام ومستشفى الباحة.