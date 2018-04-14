14 أبريل 2018 مـ / موافق 28 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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#ياهلا_بالعرفج_200_حلقة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

_ التميز دلالة على نمو وتفاعل.. وهو مؤشر على بلوغ المميز مرحلة من الإبداع المعرفي، جعلت منه علامة فارقة وسط محيطه ومجتمعه والعالم أجمع..

والإحتفاء به جاء بمقدار ماهو تكريم له وترسيخ لمبدأ ( لكل مجتهد نصيب)، وأن المثابر والمجتهد يستطيع الوصول لما يريده متى ماامتلك القدرة والمخزون الثقافي..

هذا المميز هو عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج .. كان خير ممثل لمجتمعنا بما قدمه من إبداع وأخلاق عالية فهو موضع إشادة من الجميع كما رأينا في ثنايا الحلقة الإستثنائية.

استطاع بما قدمه من قضايا ومعلومات ومهارة في الطرح وقمة في التعامل أن يتملك قلوب الآخرين وهذا مالمسناه من خلال كمية المشاعر الصادقة من أطفال وكبار وأدباء وإعلاميين وفنانين ومثقفين ..

فهو استحق لمسة الوفاء والإحتفاء به طوال مسيرة ال٢٠٠ حلقة .

ومهما قُدِّم له فهو قليل في حقه لأن عطاءه رسم صورة جميلة للمجتمع.. وتذكرت أن( خير الناس أنفعهم للناس)

وهذه تنطبق على من يسخر إمكاناته وقدراته في سبيل ماينفع ويفيد غيره.

فنحن استفدنا من هذا البرنامج الكثير ومن عامل المعرفة دروس لايمكن حصرها على مدى حلقات البرنامج.

ثلاث كلمات كأن العرفج عَلَّمَها محبيه ومتابعيه:

* من قال لا استطيع قال له حاول.

* ومن قال لا أعرف قال له تعلم.

* ومن قال مستحيل قال له جَرِّب.

_ صنع المعروف وخدم الآخرين وعَلِم أن حاجة الناس إليه نعمة..

_ من خلال متابعتي لهذا البرنامج وقراءتي لكتاباته لمست فيه إنساناً لايحب ذاته بل يحترمها ويقدرها، ويحافظ على مبادئه السامية وقِيَمه الرفيعة ويعطي بلا تردد وهو يُسَلِّط الضوء على الكثير من أهل الأدب والثقافة والفكر والفن والمجتمع، ولم ينتظر كلمة شكر من أحد .. فكان لزاماً أن يُحتفى به..

_ إنه شخصية أدبية ومثقف، رجل نظيف صاحب قيم وفكر متنور ، يعطي بلا مقابل ، لأنه يعلم جيداً أنه من خلال رسالته النقدية والثقافية والأدبية وفكره الحر يستطيع أن يقدم الكثير لخدمة الثقافة والأدب والحوار.

_ دائماً هي سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند الصياغة، ربما لأنها تُشعرنا دوماً بقصورها وعدم إيفاءها حق من نهديه هذه الأسطر… واليوم تقف أمامنا الصعوبة ذاتها ونحن نحاول صياغة كلمات شكر إلى ينبوع عطاء تدفق بالخير الكثير على مستوى العلوم المختلفة.

_ استحق العرفج في تلك الحلقة من يكتب لأجله ومن يغني لأجله، فالكبار لا يتغنون إلا بالكبار.. واستحق من يُبدي المشاعر الصادقة له.

_ كانت حلقة فعلاً استثنائية بكل مافيها .. تمنياتنا له بحياة مديدة ملؤها الأمل والتفاؤل بمستقبل ثقافي مشرق وساطع وإلى الأمام دائماً عامل المعرفة والأدب والفكر.. وسنتذكر كلام الأستاذ القدير علي العلياني: ( عند أحمد العرفج أشياء أكثر لم تظهر إلى الآن.. وأتمنى أن تظهر مستقبلاً)..

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