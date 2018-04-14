٦٠٠ إعلامي يغطون القمة العربية.. ووزير الثقافة والاعلام يتفقد المركز الاعلامي للاطمئنان على التغطيات الاعلامية

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
قام وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد اليوم السبت ٢٨-٧-١٤٣٩هـ الموافق ١٤-٤-٢٠١٨ بجولة تفقدية على المركز الإعلامي بفندق الميركور بالظهران للاطلاع على الاستعدادات التي أعدتها الوزارة لتغطية أعمال القمة العربية التاسعة والعشرون.
حيث اطلع على المركز الإعلامي الذي يديره ٢٥ من الشباب السعودي الذين يقدمون الدعم والمساعدة لضيوف الوزارة من الإعلاميين والذين بلغ عددهم ٦٠٠ صحفي منهم ٤٢٣ إعلامي من خارج المملكة يمثلون أبرز وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية.
كما اطلع على خريطة إحصاءات القمة التفاعلية التي توضح أعداد الإعلاميين المشاركين في تغطية القمة من جميع دول العالم، واستمع إلى إيجاز إجراءات إسكان ضيوف الوزارة من الإعلاميين ووجه بتوفير السكن لكل من يطلب منهم والتأكد من سهولة وسرعة اجراءات التسكين حيث وصل عدد الإعلاميين الذين تم تسكينهم ٤٥٠ إعلاميا.
كما اطلع على تجهيزات التلفزيون السعودي الفنية في المركز الإعلامي لنقل أحداث القمة والتنسيقات مع اتحاد إذاعات الدول العربية في هذا الخصوص و زار مقر انعقاد القمة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) حيث تفقد المركز الإعلامي الذي جهزته الوزارة في المركز واطمئن على استكمال التجهيزات الخاصة بمقر انعقاد المؤتمر الصحفي كما زار قاعة انعقاد القمة للتأكد من التجهيزات الفنية للتلفزيون والتقى الفريق العامل حيث استمع إلى إيجاز مختصر عن الاستعدادات القائمة وتفاصيل الترتيبات المتعلقة بالنقل التلفزيوني والتقى الفريق العامل في عربة النقل التلفزيوني حيث استمع إلى إيجاز مختصر عن تفاصيل النقل والشاشات.
وحث جميع العاملين والمسؤولين في الوزارة ببذل أقصى الجهود لخدمة الإعلامين القادمين لتغطية القمة.. كما رحب بجميع الإعلامين الذين قدموا للمملكة لتغطية أعمال القمة موكدا أنهم في بلدهم الثاني ومحل ترحيب واهتمام.