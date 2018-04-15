14 أبريل 2018 مـ / موافق 29 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمريكا: الضربات العسكرية في سوريا أصابت أهدافها بالكامل.. ولا صحة لإسقاط أي صواريخ

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم (السبت) أن كافة الضربات العسكرية التي وجهتها القوات الأمريكية وحلفاؤها في سوريا أصابت أهدافها بنجاح.

وأوضحت أن الضربات كانت دقيقة وفعالة وساحقة، وأن الدفاعات الجوية السورية فشلت في إسقاط أي صاروخ، وأن القوات السورية فقدت الكثير من المعدات المتعلقة بإنتاج الكيماوي.

وشددت أن هجماتها انتهت وأنها استهدفت توجيه رسالة واضحة للنظام السوري بمنع استخدام الأسلحة الكيماوية.

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