أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»أمريكا: الضربات العسكرية في سوريا أصابت أهدافها بالكامل.. ولا صحة لإسقاط أي صواريخ
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