14 أبريل 2018 مـ / موافق 29 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إعفاء معدي الهاجري وتكليف مساعد الزامل برئاسة نادي القادسية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة قراراً يقضي بإعفاء معدي الهاجري رئيس نادي القادسية من منصبه، وتكليف مساعد بن زامل الزامل برئاسة النادي لموسم واحد.

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