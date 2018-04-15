14 أبريل 2018 مـ / موافق 29 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»سفير المملكة في واشنطن: الرد السريع على انتهاكات النظام السوري رسالة مهمة لبشار وإيران وميليشياتها
﻿

سفير المملكة في واشنطن: الرد السريع على انتهاكات النظام السوري رسالة مهمة لبشار وإيران وميليشياتها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان إن المملكة تؤيد الإجراءات المتخذة للرد على انتهاكات النظام السوري المتكررة للقوانين الدولية واستخدامه للأسلحة المحظورة دولياً.

وأضاف أن الرد السريع على تلك الانتهاكات سيشكل رادعاً للنظام وداعمه عن استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل.

وتابع: إن الرد على استخدام الأسلحة الكيميائية يعزز من سيادة القانون الدولي في المنطقة ويرسل رسالة مهمة إلى الأسد وداعمه الأساس إيران وميليشياتها الطائفية أنهم سيواجهون عواقب لانتهاكاتهم الصارخة والمتكررة ضد الأبرياء والمدنيين.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق