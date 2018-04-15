14 أبريل 2018 مـ / موافق 29 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | لحظة عفو والد عن قاتل ابنه لوجه الله في بيشة.. وفرح من أتوا للشفاعة
﻿

فيديو | لحظة عفو والد عن قاتل ابنه لوجه الله في بيشة.. وفرح من أتوا للشفاعة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

عفى المواطن حمود المشعبي السبيعي في محافظة بيشة أمس (السبت) عن قاتل ابنه، وذلك دون قيد أو شرط لوجه الله، ليقابل باحتفاء وفرح من أتوا للشفاعة للقاتل.

وكانت وفود من القبائل وذوي القاتل قد توافدوا للحضور إلى إحدى القاعات في محافظة بيشة نهار اليوم، للوقوف أمام حمود السبيعي والد القتيل، وطلب عفوه.

ووثق فيديو لحظة عفو السبيعي عن قاتل ابنه لوجه الله دون أو شرط، ليقابل بفرح الذين توافدوا للشفاعة، والدعاء له بالأجر والثواب، ولابنه بالرحمة والمغفرة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق