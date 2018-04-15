فيديو | لحظة عفو والد عن قاتل ابنه لوجه الله في بيشة.. وفرح من أتوا للشفاعة

(أنحاء) – متابعات :-
عفى المواطن حمود المشعبي السبيعي في محافظة بيشة أمس (السبت) عن قاتل ابنه، وذلك دون قيد أو شرط لوجه الله، ليقابل باحتفاء وفرح من أتوا للشفاعة للقاتل.
وكانت وفود من القبائل وذوي القاتل قد توافدوا للحضور إلى إحدى القاعات في محافظة بيشة نهار اليوم، للوقوف أمام حمود السبيعي والد القتيل، وطلب عفوه.
ووثق فيديو لحظة عفو السبيعي عن قاتل ابنه لوجه الله دون أو شرط، ليقابل بفرح الذين توافدوا للشفاعة، والدعاء له بالأجر والثواب، ولابنه بالرحمة والمغفرة.
فيديو
"المشعبي" يعفو عن قاتل " ابنه " لوجه الله تعالى في #بيشة. pic.twitter.com/TcOLTJ6Efx
— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 14, 2018