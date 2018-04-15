15 أبريل 2018 مـ / موافق 29 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: القنوات الرياضية السعودية تنقل مباريات الأخضر في مونديال روسيا

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر صحفية بأن القنوات الرياضية السعودية “KSA SPORTS”، ستنقل مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 المقبلة في روسيا، أمام منتخبات روسيا والأورجواي ومصر.

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي بدعم وجهود من الهيئة العامة للرياضة، برئاسة تركي آل الشيخ، حسب صحيفة “الرياض”.

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