19 أبريل 2018 مـ / موافق 3 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية” تطرح عدة وظائف للسعوديين والسعوديات في 18 تخصصًا مختلفًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن توفر مجموعة من الوظائف للمواطنين من الجنسين، حيث سيبدأ التقديم عليها عن طريق موقع الوزارة، اعتبارًا من يوم الاثنين 8-8-1439هـ وحتى يوم الأحد الموافق 15-8-1439هـ.

واشترط إعلان الوظائف المتاحة، حصول المتقدم/ المتقدمة على درجة البكالوريوس فما فوق على أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم السعودية، وذلك في 18 تخصصًا مختلفًا، كما اشترط الإعلان التفرغ التام، واجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلات الشخصية.

وأتاحت الوزارة، وفقًا للإعلان عدة تخصصات وهي: “علم الجريمة”، “علم اجتماع الجريمة”، “الجريمة المنظمة”، “الجريمة المستحدثة”، “الجريمة المعلوماتية”، “الجريمة والمجتمع”، “السلوك الإجرامي”، “علم النفس الجنائي”، “تشريع جنائي”، “القانون الجنائي”، “سياسة جنائية”،” باحث رئيس (علم البيانات)”، “محلل بيانات”، ” الإحصاء الجنائي”، “إحصاء اجتماعي”، “إعلام رقمي”، “مصمم جرافيك”، “مطور ويب”.

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