“السياحة” و”التعليم” يحتفلان باليوم العالمي للتراث بثانوية الملك عبدالعزيز بينبع

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
أكد مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر بن علي العنيني على الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة السياحة بالتراث الإنساني ومواقعه بينبع مشيرا إلى أن المحافظة غنية بالكثير من المواقع التاريخية والتراثية.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت على مسرح ثانوية الملك عبدالعزيز بمناسبة اليوم العالمي للتراث والتي جاءت بعنوان لمحة عن تراث ينبع، وقدمها رئيس الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بمحافظة ينبع الأستاذ عواد الصبحي ورئيس قسم العناية بالتراث الحضاري بالهيئة المهندس محمد المبارك.
وقال مدير هيئة السياحة إن الاحتفال بيوم التراث العالمي هذا العام هي المرة الأولى الذي تحتفل فيها محافظة ينبع بالشراكة مع إدارة التعليم بيوم التراث العالمي في أحد الصروح التعليمية انطلاقا من أهمية غرس ثقافة التراث والمحافظة عليه في نفوس الطلاب ولتعريفهم بتراث أجدادهم وتاريخ المحافظة.
واستعرض رئيس الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بينبع عواد الصبحي لمحات عن تاريخ وتراث محافظة ينبع وما كانت تتميز به قديما من مواقع ومعالم، مبينا أن موقع لقاء الملك عبدالعزيز بالملك فاروق يعد أحد أهم المواقع التاريخية بالمحافظة إلى جانب مواقع التاريخ الإسلامي بينبع النخل والتي حدثت بها عدد من الغزوات ووطأة فيها أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم .
وأشار الصبحي إلى أن لجنة اصدقاء التراث بينبع تضم عددا من المهتمين بالتراث وجاء إنشاءها بهدف المحافظة على التراث وتوعية المجتمع بأهميته ليكون شريكا للجهات الحكومية في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي والتعريف به مشيرا إلى أن هناك تراث تعليمي يتمثل في أول مدرسة انشأت بينبع في منتصف الثلاثينيات 1335 تقريبا وأقيم بها أول عرض مسرحي كان بعنوان نهضة الإسلام.
وحظيت الندوة بحضور كثيف من طلاب الثانوية ودارت العديد من النقاشات والتساؤلات عن تراث ينبع وتاريخها والذي أسهب فيه المتحدثون في ذكر أبرز المعالم التاريخية والتراثية بالمحافظة.