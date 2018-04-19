19 أبريل 2018 مـ / موافق 3 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»تدخل طبي ناجح للتعامل مع حالة نادرة لـ “التهاب المساريقا” بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
﻿

تدخل طبي ناجح للتعامل مع حالة نادرة لـ “التهاب المساريقا” بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في تشخيص حاله طبية نادرة لالتهاب دهون وغشاء المساريقا (MESE NTERIC PANNICULITIS) .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة علي آل بخيتان أن المريضة حضرت للمستشفى بعد الولادة القيصرية بأربع أسابيع وهي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وتم فحص المريضة وعمل التحاليل اللازمة والأشعة التلفزيونية والمقطعية وكان التشخيص المبدئي وجود التهاب بالمساريقا حيث تم التدخل بالمنظار وفك الالتصاقات ببن الأمعاء بالإضافة إلى أخذ العينات لتحليل الأنسجة.

واشار أنه تم علاج المريضة تحت إشراف فريق طبي من قسمي الجراحة العامة والنساء والولادة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة وبفضل الله تماثلت المريضة للشفاء وخرجت من المستشفى .

الجدير بالذكر أن هذه الحالة تعتبر من الحالات النادرة على مستوى العالم حيث أنه من سنه 1920 حتى الآن لم يتم تشخيص إلا 250 حالة.

تجدر الإشارة أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث وتبلغ سعته السريرية 365 سرير وتتوفر به كافة التخصصات الطبية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق