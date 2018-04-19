19 أبريل 2018 مـ / موافق 3 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“فوكس سينما” تحصل على ترخيص لافتتاح 600 دار سينما في المملكة

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حصلت شركة “فوكس سينما” على رخصة لتشغيل 600 دار للسينما داخل المملكة خلال السنوات الخمس القادمة، بقيمة تصل إلى ملياري ريال.

ويتوقع أن تفتتح الشركة نشاطها الاستثماري في السينما بالمملكة بدار عرض سينمائية تحتوي على أربع شاشات خلال أيام في الرياض، من بينها شاشة تعمل بتقنية آيماكس.

وافتتح وزير الثقافة والإعلام أمس الأربعاء أول دار سينما في المملكة، بحضور رئيس شركة AMC الأمريكية المشغلة للدار آدم أرون، وكذلك وكيل هيئة الرياضة الأميرة ريما بنت بندر، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين، وشاهد الحاضرون فيلم الافتتاح الذي وقع عليه الاختيار، وهو فيلم “الفهد الأسود”، الذي حقق أرقاما قياسية في شباك التذاكر الأمريكي.

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