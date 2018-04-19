19 أبريل 2018 مـ / موافق 3 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مركز الملك فهد الثقافي يحتضن حفلين للأوبرا المصرية الأسبوع القادم.. والدخول مجاني

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

يستضيف مركز الملك فهد الثقافي بالرياض فرقة دار الأوبرا المصرية خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 من أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 45 عازفاً، يقدمون روائع من الفن المصري الموسيقي.

يأتي ذلك تحت إشراف الهيئة العامة للثقافة، في إطار الجهود الرامية لاطلاع المجتمع على فعاليات ثقافية متنوعة تسهم في تطوير حركة الإبداع والثقافة والفنون والتأسيس لبيئة محفزة لها.

وسيكون الحفل متاحا أمام الجمهور مجاناً، وسيصاحب عروض دار الأوبرا عدد من الفعاليات الثقافية، والتي سيقدمها مجموعة مواهب الجالية المصرية، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة ومعرض للصور الفوتوغرافية.

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