19 أبريل 2018 مـ / موافق 3 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: وضع حجر الأساس لمشروع “القدية” الأربعاء القادم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ذكرت مصادر أنه يجري التجهيز لإقامة احتفال رسمي لوضع حجر الأساس لمشروع مدينة “القدية” الترفيهية جنوب غرب مدينة الرياض يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن موقع المشروع يشهد وضع اللمسات الأخيرة من حيث رصف الطرق ووضع مجسمات ترسم ملامح المدينة الترفيهية الجديدة.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان قد أعلن إطلاق مدينة ثقافية رياضية ترفيهية بمنطقة “القِدِيَة” جنوب غرب الرياض بمساحة تبلغ 334 كيلو مترا مربعا.

ووقع صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً مع شركة Six Flags للمتنزهات الترفيهية اتفاقية لتطوير وتصميم منتزه يحمل علامتها التجارية، في مدينة “القدية”، ومن المتوقع افتتاحه عام 2022م.

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