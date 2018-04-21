21 أبريل 2018 مـ / موافق 5 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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آل سويلم يعلن انسحاب النصر من ميثاق الشرف.. ويكشف عن السبب

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن رئيس نادي النصر سعود آل سويلم اليوم (السبت) عن انسحاب ناديه من ميثاق الشرف المُبرم بين جميع الأندية السعودية.

وقال آل سويلم في تدوينة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “نادي النصر تضرر كثيراً من ميثاق الشرف، وقيدنا كثيراً، ونحن في إدارة العالمي نرفض هذا الميثاق، ومن اليوم نعلن انسحابنا منه”.

وكشف في تغريدة أخرى أن النادي حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، إلا أن ميثاق الشرف وقف عائقاً أمام ذلك، مؤكداً أنه سيتم جلب اللاعب عمر السومة وأنه من أبرز اهتماماته مستقبلاً.

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