21 أبريل 2018 مـ / موافق 5 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 445 خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

غزة – واس :-

استشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفل اليوم، وأصيب أكثر من 445 آخرين، بينهم مسعف جراحه خطيرة وصحفي، نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات شعبية سلمية تتواصل للجمعة الرابعة على التوالي، قرب السياج الفاصل شمال وشرق قطاع غزة، التي أطلق عليها “جمعة الشهداء والأسرى”.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن أكثر من 445 مواطناً فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة، منها 174 إصابة وصلت للمستشفيات، و271 إصابة تم علاجها في النقاط الطبية، بينهم 24 طفلاً، و12 سيدة.

وأضافت أن خطورة الإصابات التي وصلت المستشفيات توزعت كالتالي، إصابة واحدة حرجة، و3 خطيرة، و90 متوسطة، و80 طفيفة .

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