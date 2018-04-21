21 أبريل 2018 مـ / موافق 5 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تحت تأثير المخدر.. مواطن يطلق النار على آخر أمام منزله بالرياض

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

باشرت شرطة منطقة الرياض بلاغاً عن تعرض أحد المواطنين لاعتداء بسلاح ناري أمام منزله، نقل على إثره إلى المستشفى في حالة صحية غير مستقرة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن مركز شرطة الشفاء تلقى بلاغاً بالحادثة، وبمعاينة مكان الحادث وُجدت آثار لعيارات نارية أمام منزل المجني عليه، وتم اتخاذ إجراءات الضبط، فتركز الاشتباه في احد المواطنين (٢٧ سنة) لوجود خلافات سابقة مع أحد أقارب المجني عليه، وجرى القبض عليه وضبط المسدس المستخدم في الجريمة.

وأضاف أن الجاني أقر أمام رجال الضبط بارتكاب الجريمة، وأنه وقت ارتكابه للحادثة كان تحت تأثير المخدر، وتم إيقافه وتحريز السلاح الناري، وإحالة القضية للنيابة العامة .

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