21 أبريل 2018 مـ / موافق 5 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفارة المملكة في مدريد تكشف ملابسات فقدان طيار سعودي في إسبانيا

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت سفارة المملكة في العاصمة الإسبانية مدريد، الجمعة، بيانا توضح فيه ملابسات فقدان المواطن عمر المطيري بعد قيامه برحلة سياحية على متن باخرة في برشلونة.

وأوضحت أن الحرس المدني الإسباني في برشلونة أرسل إفادة إلى السفارة يوم 4 أبريل الجاري بسقوط المواطن عمر بن سلمان بن عواض المطيري من على متن باخرة سياحية – كروز في طريق عودتها إلى برشلونة بعد قرب انتهاء رحلة بحرية مدتها أسبوعين، وذلك من على بعد 30 ميلا من سواحل مدينة كارتخينا في إقليم موريثا جنوب شرق أسبانيا.

وأبان البيان أن السفارة طلبت في حينه من السلطات الإسبانية سرعة البحث عن المطيري وموافاتها بنتائج البحث وبتفاصيل الحادث، مبينةً أن قوات خفر السواحل الإسبانية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها تمشيط منطقة الحادث بواسطة الطائرات المروحية والزوارق السريعة.

وأضاف أن السفارة تابعت الموضوع بشكل مستمر مع السلطات الإسبانية وطلبت سرعة تزويدها بكافة المعلومات والتفاصيل حول الحادث وبالتقرير الرسمي، مشيرا إلى أن سلطات الحرس المدني الإسباني أعلنت انتهاء التحقيقات اليوم الجمعة، وصدر التقرير الرسمي عن الحادث وسمحت لموظف السفارة المختص بالاطلاع عليه، كما حصل ذوو وأشقاء المواطن المفقود على نسخة من التقرير من المحكمة المختصة بمدينة كارتخينا بإقليم موريثا التي وقع بها الحادث.

ووفقا للتقرير الرسمي من الحرس المدني الإسباني فإن الحادث وقع يوم 3 أبريل الجاري، وبحسب بيان الشهود على متن السفينة فإن المواطن عمر المطيري كان متأثرا وفي حالة بكاء قبل أن يلقي بنفسه من على ظهر السفينة، وخلص التقرير الرسمي إلى أنه لا شبهة جنائية في هذا الحادث.

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