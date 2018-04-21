21 أبريل 2018 مـ / موافق 5 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أمير عسير يقدّم العزاء في العريف عائض الشهري شهيد نقطة المجاردة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

زار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم الجمعة، ذوي الشهيد عائض الشهري ضحية حادث الهجوم على نقطة أمنية بين محافظتي المجادرة وبارق.

ونشرت إمارة منطقة عسير مقطع فيديو أظهر الأمير فيصل وهو يقوم بتعزية أسرة الشهيد في منزل والده بمحافظة النماص، كما قام بزيارة أحد رجال الأمن المصابين بمستشفى النماص العام.

يشار إلى أنه كانت نقطة أمنية بين محافظتي المجاردة وباق قد تعرضت أمس الخميس لإطلاق نار، ما تسبب في استشهاد 3 من رجال الأمن، كما استشهد رابع خلال ملاحقة المتورطين وأصيب 5 آخرون.

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