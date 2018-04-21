فيديو | إعلان وهمي يُسبب حالة زحام شديدة في الباحة.. ويضطر الجهات الأمنية للتدخل

(أنحاء) – متابعات :-
تسبّب إعلان وهمي روّجه أحد المحلات التجارية بالأطاولة في الباحة، أمس الجمعة، في حالة من الزحام، ما دعا إلى تدخل الجهات الأمنية لفك الزحام وإغلاقه مؤقتاً.
وأظهرت لقطات مصورة تجمهر المئات أمام المحل التجاري، الذي روّج لتخفيضات كبرى على “قدور الضغط”، حيث أعلن أن سعر القدر 5 ريالات فقط، في حين أن المتجمهرين اكتشفوا أن التخفيض على 3 قدور فقط.
وباشرت فرق إسعافية تابعة للهلال الأحمر حالات الاختناق نتجت عن الزحام أثناء الافتتاح، حيث تم إسعافهم في الموقع، فيما أغلقت الجهات الأمنية المحل التجاري احترازيًا، خوفاً من تفاقم الوضع.