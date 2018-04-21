21 أبريل 2018 مـ / موافق 5 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كوريا الشمالية تعلن رسمياً توقفها عن إجراء التجارب النووية والصواريخ الباليستية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت كوريا الشمالية اليوم (السبت) أنها ستتوقف رسمياً عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدايةً من اليوم.

وأكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وفقاً لما أوردت وكالات أنباء، أن بلاده عازمة على إغلاق موقع التجارب النووية، مضيفاً أنه “لا حاجة لإجراء تجارب نووية او بالستية”.

وشدد زعيم كوريا الشمالية على أن بلاده ستجري حواراً مع المجتمع الدولي لإحلال السلام وتحقيق النمو الاقتصادي.

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