22 أبريل 2018 مـ / موافق 7 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النيابة العامة”: الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته عمله جريمة موجبة للتوقيف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوضحت النيابة العامة أن الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته عمله، أو الإضرار بمركبته أو بما يستخدمه من تجهيزات، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وكان وزير الداخلية اعتمد في إبريل 2014 لائحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتضمنت 20 جريمة من ضمنها الجريمة المذكورة، إلى جانب جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل، والقتل العمد، وجرائم الإرهاب والمخدرات وغيرها.

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