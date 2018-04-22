22 أبريل 2018 مـ / موافق 6 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد فوز “هلا بالخميس” بأفضل أغنية خليجية شكلت ظاهرة.. أحلام تشن هجوما على “الموريكس دور”

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حصدت أغنية “هلا بالخميس” للمغني السوري معن برغوثي، على جائزة أفضل أغنية خليجية شكلت ظاهرة ، وحصل برغوثي على جائزة أفضل مغن عربي صاعد لعام 2017، وذلك خلال فعاليات مهرجان “موريكس دور” في دورته الـ18، مساء الخميس الماضي بلبنان.

وقابلت الفنانة الإماراتية أحلام فوز الأغنية الشهيرة، بتوجيه هجوم شديد على إدارة المهرجان بسبب اختيارها كأفضل أغنية خليجية جماهيرية لعام 2017، وهو ما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل.

وكتبت أحلام سلسلة تغريدات على صفحتها على “تويتر”، قائلة: “يقولك في الموريكس دور فازت أغنية هلا بالخميس لمطرب سوري بأفضل أغنية خليجية، عن جد يا عيب الشوم عليكم”.

وتابعت “الأغنية الخليجية هي الأغنية الأولى عربياً وبلا منافس كلاماً ولحناً وطرباً وفناً، وإذا السياسيين وغيرهم غنوها فمش كل شي بيقولونه السياسيين زين بلغتنا الخليجية”، في إشارة إلى ظهور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في فيديو يغني “هلا بالخميس” مع صاحب الأغنية.

وأكدت أن الأغنية الخليجية تعني فطاحلة الفن في الوطن العربي، مضيفة “يا سادة يا موريكس دور هذا استهزاء بالأغنية الخليجية مرفوض تماماً، الأغنية الخليجية مع احترامي للفن في كل الوطن العربي يعني طلال مداح، محمد عبده، أبو بكر سالم عبد الكريم عبد القادر عبادي الجوهر”.

وفور هجوم أحلام على الأغنية، أوضح المغني برغوثي في مقطع فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي اللبس الذي حدث حول الجائزة، مشيرا إلى أنها تحت مسمى أغنية خليجية شكلت ظاهرة عام ٢٠١٧، وليس أفضل أغنية خليجية بوجه عام.

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