بعد فيديو “تهريب الخادمات” بمساعدة السفارة وتصريحاته المسيئة.. “الخارجية الكويتية” تستدعي السفير الفلبيني

(أنحاء) – متابعات :-
استدعت وزارة الخارجية الكويتية، أمس (السبت)، سفير الفلبين إثر تصريحات أدلى بها بالأمس اعتبرت متجاوزة للأعراف الدبلوماسية بين البلدين، وتصريحات أخرى مسيئة لمسؤولين فلبينيين تجاه الكويت بسبب انتشار مقطع فيديو متداول يكشف عن تهريب العديد من الخادمات من منازل المواطنين الكويتيين.
واعترف السفير السفير الفلبيني لدى الكويت، ريناتو بيدرو أوفيلا بصحة مقطع الفيديو المتداول لفريق تدخل سريع تابع للسفارة، ويُظهر عملية تهريب العمالة المنزلية من منازل المواطنين الكويتيين في سيارات تحمل لوحات دبلوماسية، مبينا أن فرقة الطوارئ بالسفارة والتي تتكون من 7 أشخاص، قد تضطر للتدخل لإنقاذ حالة طارئة، دون أي تجاوز للقانون الكويتي.
وأشار السفير الفلبيني إلى أن فرقة الطوارئ تقوم بهذه العمليات منذ أكثر من شهر دون انتظار مخاطبة وزارتي الداخلية والخارجية الكويتيتين، حيث تم إنقاذ حالات كثيرة من منازل مخدوميها في جميع مناطق الكويت، مشيرا إلى أنه بعد ذلك يتم مطالبة كفلائهن بمستحقاتهن إذا كانت لهن رواتب متبقية، بالإضافة إلى تحميل الكفيل إجراءات السفر من إحضار الجواز ودفع قيمة التذكرة.