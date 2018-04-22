22 أبريل 2018 مـ / موافق 6 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفير المملكة باليمن: ميليشيا الحوثي تحتجز 19 سفينة تحمل مشتقات نفطية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال سفير المملكة في اليمن الرئيس التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة محمد آل جابر إن ميليشيا الحوثي تحتجز 19 سفينة في منطقة رمي الخطاف.

وأوضح آل جابر أمس (السبت) أن المركز يتابع بقلق احتجاز السفن التي تحمل مشتقات نفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة، مؤكدا أنه لم يرصد وجود أي سفن في ميناء الحديدة في الوقت الراهن تمنع إدخال السفن المنتظرة.

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